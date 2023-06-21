Замглавы президентской канцелярии Ринкевича станет ведущая сотрудница Службы госдоходов
Foto: LETA

Новоизбранный президент Эдгар Ринкевич, который вступит в должность 8 июля, выбрал на должность заместителя своей канцелярии директора Департамента координации борьбы с теневой экономикой Министерства финансов, заместителя гендиректора Службы государственных доходов по налоговым вопросам Даце Пелеку.

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Как сообщил политик в социальных сетях, Пелека будет курировать административные вопросы.

Пелека получила профессиональную степень магистра таможенного и налогового администрирования в Рижском техническом университете, квалификацию юриста в Латвийском университете, а также квалификацию экономиста в Рижском Техническом университете.

В 2018-начале 2019 года Даце Пелека временно исполняла обязанности генерального директора Службы госдоходов — до утверждения в этой должности нынешней главы ведомства Иевы Яунземе. В этом году у Яунземе истекает срок полномочий, и она не собирается выставлять свою кандидатуру повторно.

Еще в день президентских выборов Ринкевич заявил, что возложит обязанности главы Президентской канцелярии на бывшего парламентского секретаря МИД Гунду Рейре ("Новое Единство").

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