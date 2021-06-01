Замначальника Государственной полиции Крапсис ушел в отставку
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Заместитель начальника Государственной полиции Нормундс Крапсис с сегодняшнего дня решил отправиться на пенсию по выслуге лет, сообщает LETA.

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Крапсис начал работать в полиции в 1992 году, в основном занимая должности, связанные с контролем и надзором за сообщением. В 2019 году он достиг возраста, позволяющего уйти на пенсию по выслуге лет, но решил продолжить службу. С 2020 года он занимал должность заместителя начальника полиции, однако в мае был отстранен от исполнения обязанностей из-за возбужденного против него уголовного дела.

Как уже сообщалось, Бюро внутренней безопасности (БВБ) возбудило против Крапсиса два уголовных дела. Одно из них связано с закупкой новых форм. В нем Крапсис является подозреваемым. Другой уголовный процесс связан с закупкой ручных видеорадаров. В нем Крапсис также является подозреваемым.

Крапсиса подозревают в злоупотреблении служебным положением и раскрытии государственной тайны. В одном из процессов к нему применена мера пресечения - нахождение в конкретном месте и запрет занимать должность.

Краспис категорически отрицает связь с возможными правонарушениями.

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