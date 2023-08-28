Заполнить учительские вакансии планируется за счет стипендий для будущих педагогов

Чтобы финансово поддержать студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, им в конкурсном порядке будут присуждаться стипендии в размере 300 евро, предусматривают поправки, подготовленные Министерством образования и науки (МОН).

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Как отметили в МОН, в латвийской системе образования систематически образуются вакансии, особенно по предметам STEM, европейским языкам и в специальном образовании, и в некоторых учебных заведениях определенные программы приходится даже прерывать.

При этом возможности заполнить эти вакансии ограничены, поскольку, согласно Закону об образовании, право работать педагогами имеют только лица, имеющие педагогическое образование или получающие его. Чтобы устранить проблему с нехваткой вакансий, необходимы "системные решения" по подготовке молодых педагогов к школьной работе.

Студентам в Латвии доступны четыре механизма поддержки: бюджетные места, где учатся около 40% всех студентов, государственная стипендия, которую на конкурсной основе получают около 5% студентов, социальная стипендия Studētgods, гарантированные государством учебные и студенческие кредиты. Ни один из этих механизмов прямо не направлен на студентов, изучающих педагогику. 69% из них учатся за свои средства и параллельно работают.

В поправках оговорены критерии для получения новых стипендии в размере 300 евро. Например, претендент на стипендию обязуется на первом курсе не работать, а на втором курсе работать педагогом или помощником педагога в учебном заведении, но не более чем на полставки, и при этом не подрабатывать. Начиная с третьего семестра должен быть заключен договор с учебным заведением о работе по крайней мере в течение трех лет после получения диплома.

После первого курса нужно пройти практику в учебном заведении с положительной оценкой и заключениями. Кроме того, будущий педагог не имеет права на другие государственные стипендии, кроме социальной стипендии Studētgods. При этом получать стипендии от самоуправления и спонсоров можно.

Стипендии будут предоставляться в зависимости от успеваемости студента и в первую очередь по следующим программам: естественные науки, технологии и математика, языки ЕЭЗ, специальное образование. Студенты других специальностей смогут получить стипендии при наличии финансирования и также в зависимости от успехов в учебе.

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На поддержку будущих учителей в этом году будет выделен один миллион евро, чтобы открыть новый фонд стипендий уже с 1 сентября, а с 2024 года по 5 млн евро ежегодно. Окончательное решение по этому вопросу примет правительство.