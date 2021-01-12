Заполняемость больничных коек для пациентов с Covid-19 составляет 79-83%
Foto: F64

В настоящее время заполняемость предусмотренных для пациентов с Covid-19 мест в больницах составляет от 79% до 83%, сообщила на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам директор Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В настоящее время в больницы доставляются ежедневно около 100 пациентов с Covid-19, и благодаря увеличению количества коек на прошлой неделе удалось стабилизировать ситуацию.

В то же время новый тип Covid-19, который уже обнаружен в Латвии, может привести к росту заболеваемости.

В Латвии имеется 1132 койки для пациентов с Covid-19, из них 891 в настоящее время занята. Еще 82 места в больницах могут быть перепрофилированы.

Самая высокая заполняемость — в Клинической университетской больнице имени Страдиньша, где пациентами с Covid-19 занято на 15% больше коек, чем было предусмотрено. В Видземской больнице этот показатель достиг 100%. Заполняемость в Северокурземской региональной больнице составляет 95%, в Резекненской больнице — 87%, в Рижской Восточной клинической университетской больнице — 78%.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране