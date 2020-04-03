Запрещен экспорт из Латвии лекарств, необходимых в условиях чрезвычайной ситуации

С сегодняшнего дня из Латвии запрещено экспортировать лекарства, необходимые стране в условиях чрезвычайной ситуации. Это предусмотрено опубликованным в официальном издании Latvijas Vestnesis распоряжении министра здравоохранения Илзе Винькеле.

Государственному агентству лекарств поручено составить список необходимых лекарств с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по лечению болезни Covid-19 и на основе анализа общей доступности лекарств в Латвии. Список должен быть опубликован на сайте агентства и в случае необходимости будет изменен.

Запрещен экспорт таких лекарств в третьи страны и страны Европейской экономической зоны.

Цель распоряжения — защитить связанные со здоровьем и жизнью интересы жителей Латвии и не допустить ситуации, когда из-за нарушения цепочки поставок жителям Латвии могут быть недоступны лекарства.

Контролировать выполнение запрета будут Госагентство лекарств и Национальная служба здравоохранения.