Запрещены любые религиозные собрания и частные мероприятия, кроме похорон

В соответствии с принятыми Кабмином в воскресенье поправками к закону о чрезвычайной ситуации с этого момента запрещены все религиозные мероприятия, которые требуют присутствия людей, а также все частные мероприятия, кроме похорон на открытом воздухе.

30 марта министр юстиции Янис Борданс встретится с представителями религиозных организаций и обсудит с ними эти ограничения, сообщает LETA.

Борданс отметил, что религиозные организации в это время выполняют важную и ответственную функцию — они приносят людям духовное успокоение и ощущение безопасности. Он высоко оценил сотрудничество с представителями конфессий и то, что епископы сами призывают прихожан не приходить в церковь и обеспечили интернет-трансляции богослужений.

"Важно, что в крупных религиозных конфессиях очень хорошая внутренняя организация — решения принимаются вместе и реализуются сразу во всех церквях. Люди спокойны и это очень помогает государственным учреждениям, в том числе полиции", — подчеркнул он, добавив, что это снижает напряжение в обществе.