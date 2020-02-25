Запрет на ношение формы тоталитарных режимов одобрен перед окончательным чтением

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам в третьем чтении поддержала запрет носить форму тоталитарных режимов на публичных мероприятиях, сообщает агентство LETA.

Запрет будет распространяться на форму репрессивных учреждений СССР и нацистской Германии, а также на её стилизации и элементы. Помимо этого, будет запрещено на публичных мероприятиях использовать символы СССР и нацистской Германии — герб, гимн, символику.

Однако в законе будут исключения — если эти символы используются не для прославления тоталитарных режимов и оправдания преступлений. Для использования форм и символов необходимо будет получить разрешение от самоуправления, на территории которого проводится мероприятие. Подавая заявление на проведение публичного мероприятия, надо будет указать, какие запрещенные символы организаторы планируют использовать. Самоуправление, рассматривая заявление, должно будет проконсультироваться со Службой государственной безопасности.

Председатель комиссии Сейма Артус Кайминьш указал, что эта редакция закона это компромисс между Министерством юстиции, Министерством внутренних дел, Государственной полицией и другими учреждениями.

Штраф за нарушение физическим лицам составит до 350 евро, а юридическим лицам до 2900 евро.