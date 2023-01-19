Запрет на предвыборную рекламу на русском языке рассмотрит Сейм

Сейм большинством голосов принял к рассмотрению поправки к Закону "О предвыборной агитации", предусматривающие запрет на политическую рекламу в масс-медиа и интернете, а также в любом публичном пространстве, на негосударственном языке.

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Законопроект был подписан представителями всех партий правящей коалиции — "Нового Единства", Национального объединения и "Объединенного списка", а также оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян.

"За" проголосовали 83 депутата, включая оппозиционных "Прогрессивных" и "Латвию на первом месте". Против были только 10 депутатов от "Стабильности" Алексея Росликова.

В программах и передачах электронных средств массовой информации, а в публичном пространстве (наружном или во внутренних помещениях), в печатных изданиях материалы предвыборной агитации — включая агитацию как платную услугу в электронных сетях, в том числе в интернете (не относится к домашним страницах политических партий и объединений в интернете) — могут быть только на государственном языке, гласит законопроект.

В период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент и думы самоуправлений материалы предвыборной агитации могут быть переведены на официальные языки стран-участниц ЕС (то есть, не на русский), но при этом текст на негосударственном не может быть меньше или уже визуально латышского текста.

Оговорка про использование языков ЕС в ходе предвыборных кампаний в Европарламент и самоуправления связаны с тем, что граждане других стран ЕС, проживающие в Латвии, имеют право как голосовать на выборах, так и баллотироваться. В случае с выборами в Европарламент граждане других стран ЕС просто должны находиться в Латвии, в случае с выборами в самоуправления — должны числиться в Регистре физических лиц Латвии.

В ходе дебатов Алексей Росликов упомянул о том, что украинская община в Латвии насчитывает более 15 тысяч человек, а также сказал, что согласно 114-й статье Сатверсме, у нацменьшинств есть право сохранять свой язык и культуру. "Что плохого в том, что какой-то политик в какой-то газете или журнале, например, обращается к этим людям на их родном языке, на языке их матери?", — спросил с трибуны Росликов.

Ему парировал Рихард Колс (Национальное объединение), упоминувший о том, что агитационные материалы в ходе предвыборных кампаний в Европарламент и самоуправления, в которых могут участвовать жители Латвии-граждане других стран ЕС, могут сопровождаться равноценным переводом. "В выборах в Сейм могут участвовать только граждане Латвийской Республики, и было бы само собой разумеющимся ожидать, что граждане Латвийской Республики, по крайней мере, обладают достаточным знанием государственного языка, чтобы понимать, что им говорят политики", — сказал Колс.

Законопроекту еще предстоят три чтения в Сейме. Законопрокт предусматривает, что дела об административных нарушениях, связанных с предлагаемыми нормами, должны будут Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, Центр государственного языка, а также Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP).