Запрет на разведение пушных зверей может вступить в силу в 2028 году

В четверг, 5 мая, Сейм во втором чтении поддержал поправки в Закон о защите животных, которые вводят с 2028 года запрет на разведение пушных зверей. Поправки к закону во втором чтении поддержали 67 депутатов при шести голосовавших против и двух воздержавшихся.

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Авторы поправок к закону — депутаты, представляющие разные политические партии — считают, что разведение и забой животных для получения пушнины является неэтичным, жестоким и исчезающим видом бизнеса, который сегодня уже не оправдан. Этот бизнес загрязняет окружающую среду и не способствует развитию экономики.

Поэтому были предложены поправки к закону, запрещающие разведение пушных зверей в Латвии ради получени меха. Поправки изначально должны были вступить в силу с 1 января 2026 года, но в ходе рассмотрения законопроекта политики договорились ввести запрет с 1 января 2028 года.

Депутат Сейма Гатис Замурс (AP!) добавил, что пять лет — это разумный срок, который позволит предпринимателям переориентировать свой бизнес. В свою очередь, депутат Кришьянис Фелдманс ("Консервативные" отметил, что комиссия Сейма, ответственная за продвижение законопроекта, оценивала различные сроки вступления изменений в силу, особенно принимая во внимание, что отрасль может обратиться в Конституционный суд, запротив компенсацию потерь.

Однако закон не запрещает охоту или продажу изделий из меха.

Сейм отклонил предложение депутата Арманда Краузе (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) предусмотреть в законе компенсацию за закрытие зверофермы. Депутат Викторс Валяйнис (СЗК) отметил, что государство планирует отказаться от "миллионных налоговых поступлений" путем запрета звероводства. "Можем ли мы позволить себе политику, предусматривающую сокращение доходов госбюджета? Законопроект будет означать, что доходов в бюджет не будет, но нужно будут компенсировать потери предпринимателям", — сказал депутат.

Сейм также отклонил предложение Краузе запретить физическим и юридическим лицам ввоз и продажу меха или изделий с фрагментами из меха в Латвию. Депутат Эдгарс Таварс (СЗК) пояснил, что все согласны с целью закона — запретить разведение животных в Латвии для получения меха, однако почему-то ввоз меха из других стран не запрещается.

Замурс отметил, что в Европейском союзе уже более 10 стран запретили разведение пушных зверей, поэтому Латвия не будет единственной страной, наложившей подобный запрет.

Ранее на заседании Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике представитель Ассоциации животноводов Сандра Вилциня заявила, что отрасль не согласна с запретом. Она также не сказала, каким, по ее мнению, должен быть приемлемый переходный период для отрасли до вступления запрета в силу.

Законопроект еще должен быть утвержден в третьем, окончательном, чтении.