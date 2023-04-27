Запрет на усыновление за границу в "неконституционные семьи": родственникам все-таки можно

Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону о защите детей, исправив предложение Кирштейнса запретить усыновлять латвийских детей иностранным семьям, не соответствующим закрепленному в Конституции определению семьи как союзу мужчины и женщины. Исключение сделано для иностранцев, являющихся родственниками ребенка: это может быть бабушка, сестра или брат, сообщила министр благосостояния Эвика Силиня у себя в Twitter.

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Неделю назад Сейм проголосовал за предложение депутата Александра Кирштейнса (Национальное объединение), которое заключалось в том, что латвийских детей усыновлять за границу могут только люди, женатые в соответствии с Конституцией Латвии. Это исключало возможность усыновления как однополыми парами, так и не состоящими в браке людьми. Теперь не состоящие в браке люди все-таки смогут усыновлять латвийских детей.

Также из финального чтения было исключено понятие семейной среды (ģimeniskā vide), потому что этот термин можно трактовать очень широко. Предполагалось, что семейной средой будет называться сумма условий, которые создает ребенку биологическая семья либо семья приемных родителей или опекунов, соответствующая Конституции.