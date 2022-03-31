Запрет на выдачу ВНЖ гражданам РФ и Беларуси вводится до 30 июня 2023 года, но исключения — предусмотрены

Сейм единогласно в первом чтении утвердил поправки к Закону "Об иммиграции", касающиеся пребывания в Латвии иностранцев — в первую очередь, граждан России и Беларуси. Программа "ВНЖ в обмен на инвестиции" полностью закрыта. Более жестко оговорены случаи, когда иностранцы могут постоянно находиться в Латвии.
Поправки в Иммиграционный закон будут внесены в срочном порядке, в двух парламентских чтениях. Перед вторым чтении депутаты могут еще подавать поправки до 14.00 понедельника, 4 апреля. Предполагается, что закон будет утвержден в окончательном чтении уже 7 апреля. То есть, сегодня было принято еще не окончательное решение.
Запрет более чем на год
Нынешняя редакция законопроекта предусматривает, что до 30 июня 2023 года прекращается выдача первичных разрешений на временное проживание гражанам России и Беларуси за исключением почти десятка специально оговоренных в законе случаев.
Также оговорено, что компетентные государственные учреждения будут предоставлять информацию в случае, если иностранные граждане действовали вопреки интересам Латвии, прославляли, отрицали или оправдывали геноцид, военные преступления, преступления против мира и человечества. Такая информация может служить причиной для принятия решения о запрете на пребывание в Латвии иностранного гражданина, даже если у него вид на жительство или виза.
Исключения: кто все же получит ВНЖ?
Граждане России и Беларуси все же смогут запрашивать временный ВНЖ в следующих случаях, гласит редакция законопроекта:
- на срок не более одного года в связи с трудоустройством, предусмотренным законодательством Европейского Союза или необходимостью трудоустройства таких работников на предприятии, в котором минимум 51% капитала принадлежит гражданам или юридическим лицам стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (OESD), и которые переносят свою деятельность в Латвию из России или Беларуси. До 3 мая критерии, по которым таким работникам будут выдаваться разрешения, еще предстоит установить Кабинету министров;
- на срок не более одного года, если пребывание в Латвийской Республике связано с участием в проекте научного сотрудничества или необходимостью учебы или учебной практики, указанной в правовых актах Европейского Союза. До 3 мая критерии, по которым таким учащимся или исследователям будут выдаваться разрешения, еще предстоит установить Кабинету министров. Служба государственной безопасности (СГБ) будет проверять информацию о таких работникам;
- на время, на которое иностранцу предоставлен альтернативный статус в установленном Законом об убежище порядке;
- -на срок, на который иностранцу предоставлена временная защита в соответствии с Законом об убежище;
- на период, на который над иностранцем установлена опека или попечительство или на который он сам назначен опекуном или попечителем гражданина Латвии или негражданина Латвии. В случае установления опеки вид на жительство выдается на срок не более пяти лет;
- на срок до даты вступления в законную силу решения суда о расторжении брака и определения места жительства ребенка или до даты выдачи свидетельства о расторжении брака, но не дольше, чем на один год, если в браке рожден ребенок, являющийся гражданином или негражданином Латвии;
- на срок не более одного года, если органы досудебного расследования или суд требуют от иностранца пребывания в Латвийской Республике до завершения расследования уголовного дела или судебного разбирательства;
- на срок не более пяти лет, если иностранец при выезде в другое государство утратил статус постоянного жителя Европейского Союза в Латвийской Республике и запрашивает вид на жительство не позднее трех лет после выезда ;
- на срок не более пяти лет, если иностранец имеет действующий вид на жительство постоянного жителя Европейского Союза, выданный в другом государстве-члене Европейского Союза, и нет оснований запрашивать временный вид на жительство в соответствии с какой-либо нормой этих ограничений.