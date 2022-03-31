Запрет на выдачу ВНЖ гражданам РФ и Беларуси вводится до 30 июня 2023 года, но исключения — предусмотрены

Сейм единогласно в первом чтении утвердил поправки к Закону "Об иммиграции", касающиеся пребывания в Латвии иностранцев — в первую очередь, граждан России и Беларуси. Программа "ВНЖ в обмен на инвестиции" полностью закрыта. Более жестко оговорены случаи, когда иностранцы могут постоянно находиться в Латвии.

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Поправки в Иммиграционный закон будут внесены в срочном порядке, в двух парламентских чтениях. Перед вторым чтении депутаты могут еще подавать поправки до 14.00 понедельника, 4 апреля. Предполагается, что закон будет утвержден в окончательном чтении уже 7 апреля. То есть, сегодня было принято еще не окончательное решение.

Запрет более чем на год

Нынешняя редакция законопроекта предусматривает, что до 30 июня 2023 года прекращается выдача первичных разрешений на временное проживание гражанам России и Беларуси за исключением почти десятка специально оговоренных в законе случаев.

Также оговорено, что компетентные государственные учреждения будут предоставлять информацию в случае, если иностранные граждане действовали вопреки интересам Латвии, прославляли, отрицали или оправдывали геноцид, военные преступления, преступления против мира и человечества. Такая информация может служить причиной для принятия решения о запрете на пребывание в Латвии иностранного гражданина, даже если у него вид на жительство или виза.

Исключения: кто все же получит ВНЖ?

Граждане России и Беларуси все же смогут запрашивать временный ВНЖ в следующих случаях, гласит редакция законопроекта: