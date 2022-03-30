Запрет на выдачу ВНЖ гражданам России и Беларуси: законопроект уже в Сейме

В среду комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси. Судя по всему речь идет о выдаче первых, и соответственно временных, разрешений, а не о продлении уже выданных. Однако к Закону "Об иммиграции" будут внесены и иные поправки. Законопроект планируется принять в срочном порядке.

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Программа "ВНЖ в обмен на инвестиции" закрывается

22 марта премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после заседания правительства заявил, что, возможно, пришло время пересмотреть выдачу разрешений на временное проживание в Латвии гражданам России.

Министерство внутренних дел (МВД) направило поправки к Закону об иммиграции незадолго до заседания Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, которое проходило сегодня утром.

МВД предложило приостановить выдачу первых разрешений на временное проживание гражанам России и Беларуси до 30 июня 2023 года, за исключением ряда случаев, когда указанные иностранцы имеют право запрашивать эти разрешения — такая информация есть в распоряжении агентства LETA. Фактически речь идет о полном закрытии программы "ВНЖ в обмен на инвестиции", исключения же касаются трудоустройства, учебы, семейных обстоятельств и так далее.

Правило не будет распространяться на тех граждан России и Беларуси, которые подали документы в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) до вступления соответствующей нормы в силу.

Список исключений

Исключения предусматривают, что иностранец будет иметь право ходатайствовать о разрешении на временное проживание на срок не более одного года в связи с трудоустройством, предусмотренным законодательством Европейского Союза или необходимостью трудоустройства таких работников на предприятии, в котором минимум 51% капитала принадлежит гражданам или юридическим лицам стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (OESD), и которые переносят свою деятельность в Латвию из России или Беларуси.

Предполагается также, что иностранец сможет ходатайствовать о разрешении на срок, не превышающий одного года, если пребывание в Латвии связано с участием в проекте научного сотрудничества или необходимостью обучения или учебной практики, что определено законодательством ЕС.

МВД предполагает, что также можно будет ходатайствовать о разрешении на временное пребывания лицам, которым присвоен альтернативный статус беженца.

Разрешение также может быть выдано на период, на который над иностранцем установлена ​​опека или попечительство или на который он сам назначен опекуном или попечителем гражданина Латвии или негражданина Латвии. В случае установления опеки вид на жительство выдается на срок не более пяти лет.

МВД также предложило, что разрешение может быть выдано на срок до даты вступления в законную силу решения суда о расторжении брака и определения места жительства ребенка или до даты выдачи свидетельства о расторжении брака, но не дольше, чем на один год, если в браке рожден ребенок, являющийся гражданином или негражданином Латвии.

Также можно будет выдать разрешение на срок не более одного года, если органы досудебного расследования или суд требуют от иностранца оставаться в Латвии до завершения уголовного расследования или рассмотрения в суде.

Исключение также распространяется на срок, не превышающий пяти лет, если иностранец, выехавший в другую страну, утратил статус постоянного жителя ЕС в Латвии и подает заявление на получение вида на жительство не позднее трех лет после выезда.

Еще одно исключение предусматривается в следующем случае. У иностранца есть действующий постоянный вид на жительство в другой стране ЕС и нет основания просить ВНЖ в Латвии, поскольку он подпадает под действие ограничительных поправок. В этом случае такому иностранцу может быть выдано разрешение на пребывание на срок не более пяти лет.

Сроки принятия законопроекта

Предполагается, что подготовленные поправки к Закону "Об иммиграции" будут приняты Сеймом в срочном порядке, в двух чтениях. Поправки к законопроекту можно будет подавать до начала следующей неделе. Ответственная комиссия на следующей же неделе рассмотрит поданные предложения.

Еще до подачи Министерством внутренних дел поправок к Закону "Об иммиграции" появились и иные, более радикальные, предложения. Депутат Сейма от правительственного Национального объединения

Янис Домбрава настаивает на том, что нужно прекратить выдавать гражданам России новые виды на жительство на неопределенный срок, за исключением случаев, связанных с интересами латвийского государства или гуманитарными соображениями.

Пять депутатов от коалиционных партий предложили аннулировать разрешения на временное проживание и разрешения на постоянное проживание, если компетентными государственными органами установлено, что иностранец публично прославлял преступления против человечности, преступления агрессии.

Еще одна поправка предусматривала аннулирование разрешений, если иностранец действовал вопреки интересам национальной и общественной безопасности.

Эти поправки не были поддержаны, однако предложения будут обсуждаться на следующей неделе. Предполагается, что свою редакцию поправок предложит и Юридическое бюро Сейма.