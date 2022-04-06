Запрет покупать российский газ может быть зафиксирован в законе

Народно-хозяйственная комиссия Сейма в среду поддержала предложение включить в Закон "Об энергетике" запрет на поставки природного газа из России в Латвию.

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Депутаты решили пока не устанавливать конкретный срок действия этого предложения, хотя изначально авторы поправки, депутаты от правящих "Консервативных" Рейнис Знотиньш и Янис Циеленс настаивали на том, что запрет должен вступить в силу 1 июня 2023 года. Позже депутаты отозвали свое предложение по срокам.

Решение включить в закон норму о запрете депутаты приняли единогласно.

О конкретных предложениях о том, как отказаться от природного газа, в понедельник, 11 апреля, коалицию проинформируют представители Министерства экономики. После этой встречи потенциально может быть назван и конкретный срок, в который Латвия сможет полностью отказаться от российского газа.

Глава правительства заверил, что в сфере газонснабжения Латвия будет независима от России, и этого удастся добиться, разрешив сопутствующие вопросы, в том числе обеспечения поставок в достаточном объеме сжиженного природного газа (СПГ).