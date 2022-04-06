Запрет покупать российский газ может быть зафиксирован в законе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Народно-хозяйственная комиссия Сейма в среду поддержала предложение включить в Закон "Об энергетике" запрет на поставки природного газа из России в Латвию.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Депутаты решили пока не устанавливать конкретный срок действия этого предложения, хотя изначально авторы поправки, депутаты от правящих "Консервативных" Рейнис Знотиньш и Янис Циеленс настаивали на том, что запрет должен вступить в силу 1 июня 2023 года. Позже депутаты отозвали свое предложение по срокам.

Решение включить в закон норму о запрете депутаты приняли единогласно.

О конкретных предложениях о том, как отказаться от природного газа, в понедельник, 11 апреля, коалицию проинформируют представители Министерства экономики. После этой встречи потенциально может быть назван и конкретный срок, в который Латвия сможет полностью отказаться от российского газа.

Глава правительства заверил, что в сфере газонснабжения Латвия будет независима от России, и этого удастся добиться, разрешив сопутствующие вопросы, в том числе обеспечения поставок в достаточном объеме сжиженного природного газа (СПГ).

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?