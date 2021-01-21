Запретный обед: от должности отстранен глава Огрской муниципальной полиции и его зам
Foto: ReTV

На три месяца от занимаемых должностей отстранены начальник Огрской муниципальной полиции и его заместитель. По данным телеканала ReTV, на прошлой неделе их застали за обедом в одном из городских кафе. Возможно, таким образом полицейские нарушали введенные в Латвии эпидемиологические ограничения. Обязанности главы полиции Огрского самоуправления исполняет заместитель отстраненного начальника — Мирдза Стрельча.

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Как уже сообщалось ранее, 13 января в программе TV3 "Без табу" было показано, как начальник полиции самоуправления Огрского края Угис Улманис (на фото) и его заместитель Эрик Дичс, нарушая установленные в стране ограничительные меры по Covid-19, обедают за столиками в кафе Rush cafe в Огре. Вместе с ними в кафе обедали и другие люди.

Должностные лица признали ошибки в своих действиях, сожалели о сложившейся ситуации и принесли извинения общественности за свои действия.

В четверг депутаты Огрской краевой думы приняли решение на время проверки отстранить на три месяца обоих полицейских. Проверка была начата на прошлой неделе.

И Улманис, и Дичс уже передали свои объяснительные. Уже 11 января после того, как был получена запись в кафе, Улманис проинформировал самоуправление, что ел в кафе, якобы производя таким образом "контрольную закупку", однако позже он изменил показания.

Заместитель исполнительного директора Огрской краевой думы Дана Барбале сообщила, что в своей объяснительной Ульманис указал, что перепутал юридические термины, и это была не контрольная закупка, а контрольные действия.

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