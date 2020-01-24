Запрос "Согласия" об отставке Бурова будет рассматриваться через две недели вместе с бюджетом Риги

Запрос фракции "Согласия" и депутатского блока "Риге!" о смещении председателя Рижской думы Олега Бурова ("Честь служить Риге", ЧСР) планируется рассмотреть на заседании думы 6 февраля, сообщила агентству LETA советник мэра Байба Гайлите.

В этот день планируется также принять решение по бюджету столицы на 2020 год.

"Согласие" подало в Рижскую думу повторно собранные совместно с блоком "Риге!" 20 подписей, чтобы инициировать отставку мэра.

Ранее "Согласие" и блок "Риге!" один раз уже собрали необходимое количество подписей за отставку мэра, но неожиданно свою подпись отозвал депутат Янис Лочмелис, и заявление утратило силу.

Депутаты требуют отставки Бурова, мотивируя это тем, что не могут с ним сработаться.