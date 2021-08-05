Запугивание, а не просвещение. Вице-президент ассоциации медсестер о законопроекте, разрешающим увольнять невакцинированных
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Законопроект, дающий работодателям право увольнять сотрудников, отказавшихся сделать прививку — это запугивание людей, а не просветительская работа, разъясняющая, что только вакцинация позволит защитить себя и общество от Covid-19. Об этом заявила в программме Латвийского ТВ "Утренняя панорама" вице-президент Латвийской ассоциации медсестр Илзе Ортвейна.

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В среду, 4 августа, Сейм утвердил соответствующий законопроект в первом чтении.

По словам Ортвейны, не хватает диалога между правительством, Министерством здравоохранения и обществом, чтобы общими силами найти решения в борьбе с Covid-19.

"Нужно сесть за один стол, осознать риски, которые стоят перед нами, невыполненные домашние задания или ошибки, и принимать решения вместе. Только просвещая общество, мы сможем достичь желаемого результата", — сказала Ортвейна, добавив, что законопроект, рассматриваемый сейчас в Сейме, может не привести к результатату и еще больше разделит общество на сторонников и противников вакцинации.

Илзе Ортвейна признала, что очень обеспокоена перспективами роста заболеваемости Covid-19 — в этом случае нагрузка на медперсонал снова повысится. И, вероятно, из-за более заразного подвида вируса "дельта-плюс" последствия роста заболеваемости будут серьезными.

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LETA

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LETA

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Вакцинация
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