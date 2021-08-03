Запуск лотереи для вакцинированных может быть отложен. У "новых консерваторов" появились вопросы

У фракции коалиционной Новой Консервативной партии (НКП) пока "слишком много вопросов" к законопроекту о лотерее вакцинации, который правительство передало на рассмотрение в Сейм. Новые консерваторы рассматривают возможность выступить с инициативой отложить рассмотрение законопроекта, если до среды не будет получена дополнительная информация.

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У НКП есть вопросы к объемам финансирования лотереи. Большую часть средств планируется направить на обеспечение публичности лотереи и подобных услуг. "Депутаты не уверены, что сумма в более чем 400 тысяч евро на маркетинг и так далее — это адекватно", — отметил депутат Сейма от НКП Кришьянис Фелдманс.

Партия интересуется и тем, почему организация лотереи не доверена, например, ГАО

Latvijas Loto, у которого есть необходимый опыт, инфраструктура, а также время для вещания в общественных масс-медиа.

Поскольку у НКП "вопросов больше, чем ответов", то фракция решила пригласить на разговор министра здравоохранения Даниэля Павлютса (AP!), чтобы внести ясность в ситуацию и обсудить вместе возможные поправки к законопроекту.

Поскольку у НКП много специфических вопросов, а рассмотрение законопроекта в Сейме назначено на среду, то фракция рассматривает возможность просить отложить рассмотрение, если в столь сжатые сроки не удастся получить ответы. Сейчас НКП поддержать законопроект не может.

"Может быть в коалицинном формате следовало бы еще раз пересмотреть законопроект и найти лучшие решения для популяризации вакцинации", — сказал Фелдманс. По его словам, некоторые депутаты Сейма сомневаются и в том, что финансовая мотивация в вопросе общественного здоровья этична.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе правительство на внеочередном заседании приняло решение передать на рассмотрение в Сейм законопроект о лотерее вакцинации, подготовленный Министерством здравоохранения. Законопроект предусматривается, что в стране будет проводиться лотерея среди привитых против Covid-19 жителей. Призовой фонд лотереи — 720 тысяч евро.