Заработал первый в Латвии "умный" светофор: он будет фиксировать пересечение дороги на красный свет

Со вторника, 21 марта, в Лиепае на перекрестке улиц Улиха и Робежу официально начал работу первый “умный” светофор. Устройство будет не только регулировать движение, но и также фиксировать пересечение машинами дороги на красный свет, и передавать эти данные для выписывания штрафов Дирекции безопасности дорожного сообщения (CSDD) и Муниципальной полиции.

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"Умный" светофор работал в тестовом режиме на указанном перекрестке уже с осени 2019 года, но до сих пор фиксировал лишь статистику нарушителей. За последние восемь месяцев светофор зарегистрировал более 600 нарушений красного сигнала. Этим летом Лиепая заключила договор с LMT об официальном включении этого интеллектуального решения в систему мониторинга дорожного движения с целью повышения безопасности дорожного движения и предотвращения нарушений.

"Хотя количество зарегистрированных транспортных средств в Лиепае из года в год продолжает расти, количество аварий в нашем городе за последние пять лет сократилось на 20%. Мы целенаправленно работали над тем, чтобы Лиепая была максимально безопасной как для пешеходов и велосипедистов, так и для водителей. Помимо лежачих полицейских, надземных перекрестков, растущей велосипедной инфраструктуры, регулируемых и освещенных пешеходных переходов, мы также за последние десять лет внедрили различные умные решения в дорожное движение — датчики, видеодетекторы, систему дистанционного управления светофорами.Сегодня вместе с LMT мы сделали еще один важный шаг вперед, чтобы все мы чувствовали себя в большей безопасности на улицах Лиепаи", — заявил мэр Лиепаи Гунарс Ансиньш.

Умный светофор может выполнять различные функции: распознавать и классифицировать объекты, определять их траекторию и местоположение, распознавать и считывать номера автомобилей, определять сигнал светофора. Он состоит из специально сконфигурированного мини-компьютера, оснащенного алгоритмами компьютерного зрения, двух видеокамер высокого разрешения, сетевого оборудования, креплений и программного обеспечения, разработанного LMT.

Главное нововведение смарт-камеры LMT — возможность самостоятельно считывать данные. Камеру не нужно подключать к системе управления светофором, она считывает и распознает свет на светофоре и движение автомобиля, а также номерной знак, и сохраняет эту информацию в системе. Эта камера может быть установлена ​​менее чем за день и не требует специальной настройки сети. Он работает в сети 4G, но планируется, что в будущем для его работы будет использоваться и 5G.

Установленный в Лиепае "умный" светофор способен распознавать световой сигнал светофора, автомобиль и его номерной знак. На основе этого же решения возможно создание новых алгоритмов, способных выявлять и другие виды нарушений — движение по полосе общественного транспорта, остановка на перекрестке, запрещенный поворот, запрещенное пересечение железнодорожного переезда, движение во встречном направлении по улице с односторонним движением, объезд пробок по бордюрам, езда без шлемов на транспортных средствах категории А, нарушения OCTA и техосмотра по номерному знаку.