Заработали станции 5G в Сигулде и Салацгриве

Оператор мобильной связи Tele2 включил станции 5G в Сигулде и Салацгриве, сообщил Delfi глава отдела общественных отношений компании Оскар Фирманис.

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Базовая станция 5G Tele2 в Сигулде установлена ​возле дороги Вилдогас, в Салацгриве — на улице Видземес. Таким образом, сеть Tele2 5G доступна в коммерческом режиме уже в семи городах Латвии — Риге, Елгаве, Даугавпилсе, Юрмале, Валмиере, Сигулде и Салацгриве.

В Юрмале станция 5G находится на улице Эмилияс, в Валмиере — на улице Райня, в Даугавпилсе — недалеко от железнодорожной станции Шкиротава, в Елгаве — у Добельского шоссе, а в Риге — на территории бизнес-центра Mūkusalas.

Как сообщили на предприятии, развертывание сети 5G также продолжится в следующем году, и она будет доступна на все более обширной части территории Латвии.

"В настоящее время преимущества 5G доступны в определенных локациях. Как и в случае с любой другой мобильной технологией, полноценное использование 5G требует обширного покрытия, соответствующей емкости сети и доступности устройств. Мы надеемся, в Латвии нескольким операторам мобильной связи будет разрешено сотрудничать в развертывании и развитии технологий 5G, как это происходит в других странах мира и Европы, чтобы быстрее увеличивать покрытие и содействовать развитию различных бизнес-решений 5G", — говорит технический директор Tele2 Лига Круминя.