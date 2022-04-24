Заработок главы Службы Госдоходов за прошлый год сократился на треть
Foto: LETA

Заработок гендиректора Службы государственных доходов (СГД) Иевы Яунземе в прошлом году сократился на 33,5% и составил 42 318 евро, свидетельствует ее декларация о доходах за 2021 год.

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В 2020 году зарплата руководителя налоговой службы составила 63 630 евро. Как агентству ЛЕТА пояснили в СГД, в 2020 году Яунземе дополнительно к зарплате получала также доплаты за качество и интенсивность работы, а в 2021 году министр финансов Янис Рейрс постановил эти доплаты не выплачивать.

Также Яунземе в прошлом году получила 4060 евро от Государственного агентства социального страхования, 2395 евро как компенсацию оплаты за кружки для несовершеннолетнего ребенка и другие мероприятия от Гвидо Ромейко, страховое возмещение в размере 1593 евро от компании "Ergo" и проценты в размере 10,66 евро в "SEB banka".

В конце прошлого года у Яунземе были безналичные накопления на сумму 40 064 евро в "SEB banka". По сравнению с 2020 годом они уменьшились на 80 евро.

В собственности гендиректора Службы Госдоходов имеется квартира и земля в Риге, а также в пользовании имеется квартира в Риге.

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