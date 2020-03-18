Заражен взрослый, чей ребенок посещал детский сад в Озолниеках

В распоряжение портала zz.lv. оказалась информация о том, что один из родственников ребенка, посещавшего детский сад Zīlīte в Озолниеках, заражен коронавирусом.

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К журналистам обратились родители других детей. Во вторник они получили от педагогов детсада сообщение о том, что из инфектологического центра получена информация о том, что Covid-19 болен один взрослых, чей ребенок посещает детсад.

Издание сообщает, что пока ни у одного ребенка заболевание не констатировано.

Самоуправление Озолниекского края информацию не комментирует, ссылаясь на то, что заболевание коронавирусом может подтвердить или опровергнуть только Центр профилактики и контроля заболеваний.

Между тем руководитель детского сада Zīlīte Лаура Клегере-Дортане подтвердила порталу jelgavniekiem.lv, что информация соответствует действительности. Дошкольное учреждение приняло к сведению все рекомендации — дети из конкретной группы не посещает детсад, персонал группы находится в самоизоляции. "Остальной детский сад работу продолжает, однако, риск заразиться очень маленький, к тому же из 200 воспитанников дошкольного учреждения, его сейчас посещают только восемь. Мы держимся, соблюдаем все рекомендации и посылаем в космос хорошие мысли, что призывает делать всех", - отметила руководитель детсада.

Как ранее сообщалось, среди заболевших в Латвии — ребенок, который посещал детский сад Saimīte в Пиньки. Детский сад будет закрыт на дезинфекцию, а его руководство получит все необходимые инструкции. В тот момент, когда у ребенка проявились симптомы коронавируса, детский сад он не посещал, поэтому риск, что от него могли заразиться другие дети, невелик.

Руководитель детского сада Инга Эрдмане-Хермане подтвердила агентству LETA, что этот ребёнок последний раз был в детском саду 12 марта, ещё до того, как было принято решение об обязательных расписках от родителей о том, что они не посещали опасные зоны. Она не знала, что ребёнок заболел, и не знает, в какой стране он был. Информацию о том, что в её учреждении есть заболевший, она получила от ЦКПЗ.

Также Covid-19 был выявлен у ученика 1-ой средней школы Саласпилса. Ребенок 9 марта вернулся из спортивного лагеря в Испании.