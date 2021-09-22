Заражение Covid-19 чаще всего происходит в домашних хозяйствах и учебных заведениях

Cреди случаев Covid-19, когда известен источник заражения, чаще всего передача инфекции происходила в домашних хозяйствах и образовательных учреждениях, следует из материалов, предоставленных в среду комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции эпидемиологом Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрием Перевощиковым.

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Результаты эпидемиологического расследования выявленных на 37-й неделе случаев Covid-19 показали, что 58,6% заболевших инфицировались в домашних хозяйствах. 19% случаев заражения связаны с учебными заведениями, 6,5% произошли на рабочих местах, 4,2% — в учреждениях социального ухода, 3% — на частных мероприятиях, 2% — в медицинских учреждениях и 0,5% — на развлекательных мероприятиях.

Перевощиков обратил внимание депутатов на то, что по сравнению с предыдущими неделями стала возрастать роль образовательных учреждений в распространении инфекции. "Рабочие места пока не играют значительной роли. Две недели назад был подъем показателей в центрах социального ухода, и он продолжается. Однако есть как отдельные учреждения с определенным количеством инфицированных людей, где среди вакцинированных болезнь преимущественно протекает в легкой форме, так и случаи, констатированные среди невакцинированных клиентов таких центров и персонала", — сказал Перевощиков.

Не удалось определить источник заражения Covid-19 45% лиц.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 674 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти семи пациентов с коронавирусом.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 332,8 до 344,1 случая на 100 000 населения.