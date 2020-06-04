Заражение Covid-19 сочтут за несчастный случай на рабочем месте, если оно будет связано с чрезвычайным происшествием

Заражение инфекционной болезнью, в том числе Covid-19, будет считаться несчастным случаем на рабочем месте, если заболевание будет связано с идентифицируемым чрезвычайным происшествием, следует из утвержденных правительством поправок.

Таким образом заболевание само по себе не считается несчастным случаем на работе, если его причиной не является чрезвычайное идентифицируемое происшествие.

Например, если человек, инфицированный Covid-19, непосредственно подвергнет опасности медика, выполняющего свои обязанности, сорвав с него маску, это будет расцениваться как чрезвычайное происшествие, в результате которого может произойти заражение.

Если после этого медицинскому работнику будет поставлен диагноз Covid-19, это можно считать несчастным случаем на работе. С другой стороны, если такого чрезвычайного события не произойдет, возникновение инфекционного заболевания, включая Covid-19, не будет считаться несчастным случаем на рабочем месте, поясняет Минблаг.