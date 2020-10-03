Заражение Сovid-19 выявлено в краевой думе и в средней школе в Айзпуте
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Заражение Covid-19 выявлено в Айзпутской краевой думе и в Айзпутской средней школе, рассказал агентству LETA председатель думы Юрис Грасманис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В пятницу в городе сделано 100 тестов со слюной и выявлено около восьми случаев коронавируса.

Грасманис сообщил, что в субботу тестировались учителя и технические работники школы, а в воскресенье планируется протестировать работников детского сада и думы.

Случай Covid-19 выявлен также в Айзпутской думе, поэтому следующие две недели она не будет принимать посетителей и будет работать удаленно.

5 октября созвано удаленное заседание думы о дальнейших действиях. По словам Грасманиса, это могут быть ограничения на собрания людей, переход на удаленную учебу либо перенос каникул.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

17

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Что привезти на память из Вентспилса
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране