Зараженный Covid-19 пассажир ехал автобусом из Мадоны в Ригу
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В ходе эпидемиологического расследования сотрудники Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) установили, что в автобусе на маршруте Мадона-Рига 28 ноября ехал пассажир с Covid-19.

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Речь идет о рейсе, совершенном 28 ноября, в 04.05 по маршруту Мадона — Плявиняс — Рига (SIA Norma A reiss nr. 7693).

Пассажиров, которые ехали в этих автобусах, SPKC просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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SPKC Центр профилактики и контроля заболеваний Мадона Рига
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