Зараженный Covid-19 пассажир ехал из Малпилса в Ригу

В ходе эпидемиологического расследования сотрудники Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) установили, что в автобусе на маршруте Малпилс -Рига 18 ноября ехал пассажир с Covid-19.

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Речь идет о рейсе, совершенном 18 ноября, в 09.50 по маршруту Малпилс — Сидгунда — Гаркалне — Рига ( AS CATA рейс nr. 6992).

Пассажиров, которые ехали в этих автобусах, SPKC просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.