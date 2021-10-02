Зараженный Covid-19 пассажир ехал на автобусе из Талси в Ригу и обратно

В ходе эпидемиологического расследования сотрудники Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) установили, что в автобусе, который ехал по маршруту Рига — Дубулти — Талси (АО Talsu autotransports, рейс nr. 7951) 29 сентября и обратно из Риги в Талси в 16.45, находился пассажир, зараженный Covid-19.

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Пассажиров, которые ехали в этих автобусах, SPKC просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.