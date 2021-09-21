Зараженный Covid-19 пассажир ехал на автобусе из Усмы в Вентспилс и обратно
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В ходе эпидемиологического расследования сотрудники Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) установили, что в автобусе, который ехал по маршруту Угале-Усма-Угале-Блазма-Вентспилс (Pašvaldības SIA Ventspils reiss nr. 6083) 16 сентября, находился инфицированный Covid-19 пассажир. Он выехал в 6.16 из Усмы в Вентспилс, а после, в 15.00, 17 сентября, отправился на автобусе Вентспилс-Рига (SIA Ventspils reiss nr. 7955) из Вентспилса в Усму.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пассажиров, которые ехали в этом автобусе, SPKC просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской
Снова в школу!
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса