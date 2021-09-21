Зараженный Covid-19 пассажир ехал на автобусе из Усмы в Вентспилс и обратно

В ходе эпидемиологического расследования сотрудники Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) установили, что в автобусе, который ехал по маршруту Угале-Усма-Угале-Блазма-Вентспилс (Pašvaldības SIA Ventspils reiss nr. 6083) 16 сентября, находился инфицированный Covid-19 пассажир. Он выехал в 6.16 из Усмы в Вентспилс, а после, в 15.00, 17 сентября, отправился на автобусе Вентспилс-Рига (SIA Ventspils reiss nr. 7955) из Вентспилса в Усму.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пассажиров, которые ехали в этом автобусе, SPKC просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.