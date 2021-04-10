Зараженный коронавирусом человек ехал из Юрмалы в Ригу и обратно

В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что пассажир с подтвержденной инфекцией Covid-19 ехал 7 апреля на электричках Тукумс 2 — Рига, Рига — Слока и на юрмальском городском автобусе номер 4, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).

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Инфицированный человек по маршруту Тукумс 2 — Рига в 5:10 от станции Слока до Риги и обратно из Риги до Булдури в 15:30. Пассажир ехал в последнем вагоне.

Затем в 16:06 на городском автобусе номер 4 инфицированный человек ехал от Булдури до Слоки.

Центр профилактики и контроля заболеваний просит следить за своим здоровьем пассажиров, которые ехали с инфицированным человеком. При появлении симптомов заболевания людям советуют оставаться дома и обратиться к семейному врачу.

SPKC также напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.