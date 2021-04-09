Зараженный коронавирусом человек ехал в автобусе Рига — Талси — Вентспилс и Вентспилс — Рига

В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что пассажир с подтвержденной инфекцией Covid-19 ехал 7 апреля автобусом Рига — Талси — Вентспилс и в обратном направлении по маршруту Вентспилс — Рига. Об этом агентству LETA сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ) Илзе Арая.

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Инфицированный человек по маршруту Рига — Талси — Вентспилс ехал рейсом №7955 компании Norma-A. Автобус выехал из Риги в 7:10.

В 14 часов этот же человек отправился в обратном направлении в Ригу. Он ехал рейсом №7955 в автобусе компании Ventspils reiss.

Центр профилактики и контроля заболеваний просит следить за своим здоровьем пассажиров, которые ехали с инфицированным человеком в одном автобусе. При появлении симптомов заболевания людям советуют оставаться дома и обратиться к семейному врачу.

SPKC также напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.