Заразившийся коронавирусом гражданин Ирана ехал из аэропорта в центр на микроавтобусе

Заразившийся коронавирусом Covid-19 гражданин Ирана, прилетевший в Ригу из Стамбула, ехал из аэропорта до автостанции на городском микроавтобусе.

Представитель предприятия Rīgas mikroautobusu satiksme Майя Лаздиня рассказала, что предприятие проверило камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали гражданина Ирана вместе с дочерью.

Водитель микроавтобуса сам незамедлительно отправился в Латвийский инфектологический центр на проверку. По словам Лаздини, в микроавтобусе находилось еще два пассажира.

"Прочитав информацию в СМИ, мы поняли, что мужчина каким-то образом должен был добраться из аэропорта в центр. Мы знали время прилета самолета и проверив свои маршруты в определенный отрезок времени, вычислили его", - отметила представитель Rīgas mikroautobusu satiksme.

У RMS в аэропорт ходят две маршрутки - Nr.322 и Nr.341.

Как сообщалось, в Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19. Гражданин Ирана прибыл в страну автобусом из Риги, а в Ригу прилетел из Турции.

Прямые рейсы в Ригу из Турции выполняет авиакомпания Turkish Airlines. Ее самолет вылетел из Стамбула вчера в 11:20.

В Риге заразившийся коронавирусом гражданин Ирана пробыл около 2,5 часов.