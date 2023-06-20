Зарегистрирована партия мэра Резекне Барташевича Kopā Latvijai

Во вторник, 20 июня, зарегистрирована политическая партия Kopā Latvijai ("Вместе для Латвии"), сообщил агентству LETA один из ее учредителей, бывший депутат Сейма от "Согласия" Андрей Клементьев.

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2 апреля в Резекне 217 человек учредили новую политическую партию Kopā Latvijai, председателем которой стал исключенный из "Согласия" мэр Резекне Александр Барташевич.

В правление партии вошли бывшие члены "Согласия" Клементьев, Екатерина Иванова, Карина Барткевича, заместитель председателя Резекненской городской думы Алексей Стец, депутат Резекненской краевой думы Зигфрид Лукашевич, депутат Саласпилсской краевой думы Людмила Федоркова, бывшая председатель Лудзенской думы Евгения Куща, ранее беспартийный депутат Екабпилсской думы Андрей Гаврилов, который баллотировался на выборах от "Согласия", член правления SIA "Olimpiskais sporta centrs Rēzekne" Екатерина Мейране, Дмитрий Арестов и Инара Мицкане.

Как ранее заявил Барташевич, главная цель партии — объединить все силы для создания единой политической нации без дискриминации по национальному, социальному или религиозному признаку. Для партии важны также эффективная модель государственной экономики, простая и стабильная налоговая система, привлекательный инвестиционный климат, повышение благосостояния, доступность и качество образования.