Зариньш сложил мандат депутата Сейма
Foto: LETA

Депутат Сейма Иварс Зариньш ("Согласие") сложил свой мандат. Но он не выходит из рядов партии и обещает подготовить политическое предложение, которое будет основано на общих ценностях всего латвийского общества, говорится в заявлении политика.

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На такой шаг Зариньш пошел из-за того, что ранее публично обещал сложить мандат, если начнется война в Украине.

По данным Центральной избирательной комиссии, мандат может получить Зента Третьяк, учитывая результаты выборов в 13-й Сейм.

Она была депутатом 12-го Сейма и является членов правления партии "Согласия".

Напомним, что выборы в 14-й Сейм состоятся уже осенью этого года.

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