Заросли и пустырь? Как выглядит велотрек "Марс", на котором построят штаб СГБ

Территория бывшего велотрека "Марс" в Риге, на улице Бривибас гатве 207, скрыта от прохожих за забором. Служба госбезопасности, которая планирует построить на этом участке новое здание, утверждает, что это "деградирующая" территория, заросшая кустарником. Портал DELFI публикует фотогалерею бывшего велотрека "Марс".

Сейчас территорию велотрека покрывает нескошенная трава. Старые липы растут полукругом, по границам бывшей велотрассы.

Как уже ранее писал портал Delfi, 20 января в Сейм была направлена общественная инициатива, авторы которой протестовали против вырубки деревьев и призывали обустроить на этой территории парк. Инициатива собрала более 15 000 подписей. На этой неделе СГБ выступила с заявлением, согласно которому участок на улице Бривабас гатве 207 решением правительства Латвии отведен под строительство новой штаб-квартиры спецслужбы. Строительные работы начнутся в 2020 году.

СГБ в своем сообщении уточняет, что этот участок земли в планах развития города никогда не была отмечена как зеленая зона для обустройства парка. Кроме того, спецслужба утверждает, что в общественном пространстве распространяется неверная информация о том, что на территории много столетних деревьев. "Сейчас большую часть территории покрывают заросли кустарника. Большие дубы и другие деревья, которые находятся на этой территории, СГБ обещает сохранить. Однако некоторые деревья будут мешать строительству, и от них придется избавиться. В то же время, в проект включены компенсирующие меры — вокруг здания будут посажены новые деревья", — отмечает СГБ.

Идею разбить на этой территории парк поддерживают общественные организации — Общество жителей Тейки и движение Vefresh, а также Рижская дума. Авторы поданной в Сейм инициативы отмечают, что бывший велотрек "Марс" — единственное место в окрестностях Тейки, где можно с минимальным вложением средств разбить парк. Мэр Риги Олег Буров ранее заявил DELFI, что Рижская дума готова взять эту территорию в собственность, разработать проект по ее благоустройству и вложиться в создание парка.