Зарплата директора Центра профилактики и контроля заболеваний выросла примерно на 40%

Зарплата директора Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Иветы Гаваре в прошлом году увеличилась на 41,7% по сравнению с 2019 годом, свидетельствуют данные Службы госдоходов(СГД, VID).

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В 2020 году зарплата Гаваре в ЦПКЗ составила 51 827 евро. Год назад она получила в ЦПКЗ 36 572 евро.

Директор ЦПКЗ также преподает в Рижском университете им. Страдиньша, где она заработала 119 евро. Также она получила 592 евро от Tavex за продажу имущества и 20 евро из сбережений в банке Citadele.

Гаваре декларировала прибыль от продажи недвижимости в размере 40 000 евро.

У нее имеются безналичные сбережения в размере более 20 200 евро и долги в размере 22 637 евро.

Директор ЦПКЗ владеет квартирой в Риге.