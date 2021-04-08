Зарплата главы Бюро вакцинации, рекорд прививок и невыученные уроки. Главное о Covid-19 на 8 апреля

В Латвии рекорд вакцинации - более восьми тысяч прививок за сутки, а специалисты призывают людей, привившихся вакциной AstraZeneca, следить за здоровьем. Хорошие новости от гематологов - сейчас известно как правильно лечить редкие нарушения свертываемости крови, связанные с AstraZeneca. Delfi рассказывают, как организаторы массовой вакцинации дважды наступили на одни и те же грабли. Коротко рассказываем о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 8 апреля.

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Цифры. В среду в Латвии было проведено 24 155 тестов на Covid-19. Выявлено 740 новых случаев заболевания, 17 человек скончались. В больницы поступил 81 пациент Covid-19.

В Эстонии выявлены 757 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек. Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние две недели составляет 901,9 случая на 100 000 жителей, доля положительных первичных тестов - 17% общего количества.

В Литве подтверждено 1067 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет в Литве 404,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,7%.

Рекорд вакцинации. В среду от коронавируса привились 8059 человек — это рекордное количество привитых за один день в Латвии, сообщает Национальная служба здравоохранения. За одну среду вакцинировано большее число людей, чем за все пасхальные выходные.

В субботу в Риге будет живая очередь для желающих привиться от Covid-19. Без предварительной записи можно будет привиться в выставочном зале на Кипсале и в конференц-центре Atta Centre. Прийти и получить прививку смогу все представители приоритетных групп, вакцинация которых уже начата.

После вакцинации AstraZeneca две недели надо следить за здоровьем. В случае появления необычных симптомов, например, сильные головные боли, нехватка дыхания, боли в груди, отек ног, боли в животе или пятна крови за пределами места инъекции — незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Врачи-гематологи готовы лечить редкие нарушения свертываемости крови, вызванные вакциной. “Это крайне редкие заболевания”, - подчеркнула глава Латвийской ассоциации гематологов Сандра Лейниеце. По её словам, пока непонятно, какие именно факторы увеличивают риск нарушений свертываемости крови, но врачи теперь знают, как правильно диагностировать и лечить эти редкие синдромы. “Нельзя давать гепарин и переливать массы тромбоцитов”, - рассказала Лейниеце.

После вакцинации скончалась пожилая женщина. Ответственные учреждения проверяют причины смерти 80-летней пенсионерки, которая умерла от инфаркта мозга через некоторое время после прививки от коронавируса.

Из-за закупки вакцин понизили в должности госсекретаря Минздрава. Госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко получила выговор и будет понижена в должности из-за недостатков в организации работы при закупке вакцин от Covid-19. Кроме того, проверка закупок выяснила, что директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузен ошибочно информировал представителей правительства о доступных объемах. Против него начато дисциплинарное дело из-за невыполнения конкретных задач, связанных с рабочими обязанностями, дело будет расследоваться до конца апреля.

Главе Бюро проекта вакцинации Юхневиче за 40 дней работы насчитали зарплату в 10 396 евро. Общая зарплата девяти работников Бюро проекта вакцинации, которое ответственно за организацию прививок от Covid-19 в Латвии, до 28 марта (41 день работы) уже составила 74 697 евро до уплаты налогов.

История дня. Журналист Вита Дрейере рассказывает, как организаторы вакцинации повторили свои же ошибки на пасхальных выходных во время массовой вакцинации. В итоге выиграли те пациенты, которые действовали проактивно. Например, Арманда Лаздиня, решившая прогуляться до центра массовой вакцинации на Кипсале и получившая вакцину без очереди.