Зарплата медиков вырастет на 10%, резидентов — на 20%

1 января вступает в силу предложенная Министерством здравоохранения модель увеличения минимальной зарплаты медицинских работников, предусматривающая прибавку резидентам в размере 20%, а остальным медикам — в размере 10%.

В этом году на повышение зарплат работников здравоохранения дополнительно будут выделены 60 млн евро.

Прибавку к зарплате в размере 20% получат 859 резидентов. Минимальная зарплата резидентов, работающих в региональных многопрофильных больницах или ведущих практику семейного врача за пределами Риги, вырастет с 1235 до 1482 евро до уплаты налогов. В то же время минимальная зарплата резидентов в остальных медицинских учреждениях вырастет с 950 до 1140 евро. Причина этой разницы кроется в том, что заработная плата резидентов, работающих в региональных многопрофильных больницах или ведущих практику семейного врача за пределами Риги, составляет на 30% больше, чем у их коллег из столицы.

Часть резидентов — 483 человека — может рассчитывать на еще большую прибавку к зарплате, потому что в дополнение к упомянутому росту зарплаты на 20%, принимая во внимание рост профессиональной ответственности, на третьем году резидентуры по основной специальности и первом году по дополнительной специальности к их зарплате будет применен коэффициент 1.1. Таким образом, минимальная зарплата части резидентов, работающих в региональных многопрофильных больницах или ведущих практику семейного врача за пределами Риги, составит 1630,2 евро до уплаты налогов, а остальных резидентов — 1254 евро.

Планируется, что минимальное жалование остальных медицинских работников вырастет на 10%.

Предполагается, что средняя зарплата врачей и функциональных специалистов амбулаторного сектора в этом году составит 1485 евро вместо нынешних 1350 евро, а зарплата персонала по уходу за пациентами увеличится в среднем с 810 до 891 евро.

Зарплаты врачей стационарного сектора также увеличатся в среднем на 10%. Здесь средняя зарплата врачей и функциональных специалистов в этом году составит 2042 евро вместо нынешних 1856 евро.

Планируется, что заработная плата увеличится у тех медиков, у которых она не превышает трех средних зарплат занятых в народном хозяйстве. По данным Центрального статистического управления, во втором квартале 2019 года средняя брутто-зарплата в Латвии составляла 1083 евро, а нетто-зарплата — 799 евро.