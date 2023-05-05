Зарплата мэра Даугавпилса Элксниньша возросла на 74%

Зарплата председателя Даугавпилсской городской думы Андрея Элксниньша в прошлом году возросла на 74% и составила 26 593 евро, свидетельствует декларация государственного должностного лица, поданная самим мэром, сообщает агентство LETA.

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Также Андрей Элксниньш в 2022 году получил пособие в размере 300 евро, а Citadele banka выплатил ему процентами 0,43 евро.

В пользовании Элксниньша две квартиры в Даугавпилсе.

Мэр города задекларировал займ кредит в размере 50 000 евро. Такую сумму кредита политик, как отмечает агентство LETA, указывает в своих официальных декларациях с 2011 года. Сумма кредита не указана в декларации за 2007 год, но в период с 23 августа 2007 года по 17 октября 2011 года Элксниньш не должен был подавать декларацию, поскольку не занимал соответствующих должностей.

deklarācija Elksniņam nebija jāiesniedz.