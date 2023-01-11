Зарплата мэра Риги в этом году может увеличиться в 1,7 раза

Зарплата мэра столицы Мартиньша Стакиса в этом году может увеличиться в 1,7 раза по сравнению с нынешней зарплатой, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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В настоящее время месячная зарплата председателя Рижской думы составляет 3851 евро. С учетом норм закона об оплате труда должностных лиц и работников государственных учреждений и самоуправлений заработная плата мэра Риги составит 6415 евро в месяц.

Согласно регламенту, заработная плата мэра Риги может быть еще выше, поскольку она определяется путем применения коэффициента к базовой месячной заработной плате. На 2023 год базовая месячная зарплата установлена в размере 1137,46 евро, а максимальный коэффициент для расчета зарплаты мэра Риги составит шесть.

Дума планирует не применять максимум, а установить коэффициент на уровне 5,64.

Заработная плата вице-мэра Риги увеличится в 1,6 раза с 3386 евро до 5346 евро в месяц. Заработная плата председателей комитетов увеличится с 2 698 евро до 3 469 евро, а их заместителей — с 2 010 евро до 2 559 евро в месяц.

Заработную плату депутатов Рижской думы планируется увеличить более чем на 600 евро — с 1270 до 1934 евро в месяц.

Максимально возможный коэффициент не будет применяться при определении заработной платы, за исключением заработной платы депутатов.

Общее влияние на муниципальный бюджет повышения вышеуказанных зарплат составит 659 000 евро.

В Рижском самоуправлении также запланировано повышение заработной платы работникам, в том числе учителям и врачам.

На повышение заработной платы медицинских работников предусмотрено дополнительно 454 836 евро, на повышение заработной платы учителей с 1 сентября прошлого года и с 1 января этого года запланировано дополнительно 8,9 млн евро, на повышение зарплат работникам самоуправления с ноября прошлого года выделено 9 млн евро, а дополнительно необходимо 8,4 млн евро на покрытие изменения минимальной заработной платы с 1 января.