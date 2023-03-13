Зарплата министров и депутатов вырастет еще на 239-478 евро
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

В следующем году зарплата высших должностных лиц государства крупных чиновников вырастет еще больше — увеличение составит от 239 до 478 евро, подсчитала передача Kas notiek Latvijā? на телеканале LTV.

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Зарплата президента, премьер-министра, председателя Сейма, председателя Конституционного и Верховного судов вырастет с 7962 до 84440 евро.

Зарплата Генпрокурора вырастет с 7621 до 8078 евро, зарплата министров — с 7052 до 7475 евро, зарплата депутатов Сейма — от 3981 до 4220 евро.

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