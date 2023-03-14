Зарплату увеличат, но не всем. Профсоюз учителей не согласен с графиком повышения зарплат педагогов

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) не согласен с нынешними изменениями в оплате труда учителей, которые не приведут к повышению зарплат у многих педагогов, заявила в интервью агентству LETA председатель LIZDA Инга Ванага.

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Она призывает учителей прямо сейчас убедиться в возможном повышении своей зарплаты, разделив свою зарплату до налогов на количество тарифицированных рабочих часов в месяц, чтобы узнать оплату за один час работы.

Если учитель уже получает более 8,50 евро в час, то с 1 сентября этого года надбавки к зарплате не будет. Дошкольным педагогам МОН планирует платить 7,75 евро в час.

В свою очередь, если учитель получает менее 8,50 евро в час, то надбавка к зарплате будет составлять разницу между тем, что он получает в настоящее время, и 8,50 евро в час. Например, если сейчас учитель получает 8,30 евро в час, то надбавка к зарплате составит 0,20 евро в час.

LIZDA не может согласиться на такое изменение зарплаты, которое не у всех учителей приведет к ее увеличению. Одним зарплата будет увеличена минимально, другим — более существенно. Ванага напоминает, что с 1 сентября прошлого года были приняты новые правила расчета и распределения целевых дотаций, которые ограничили надбавку к зарплате для учителей, которые работают с большим количеством учащихся там, где самоуправления упорядочили школьную сеть.

По ее словам, до сих пор нет проектов документов, подробных расчетов ни по графику зарплат, ни по балансировке нагрузок.

"Информацию мы получаем из СМИ. Такова культура общения и сотрудничества. Подобное высокомерие, правовой нигилизм, неуважение, политическое насилие должны быть остановлены", — заявила Ванага.

Как сообщалось ранее, в Министерстве образования и науки (МОН) заявили, что график повышения минимальной заработной платы учителей, разработанный МОН, рассчитан на период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года. Согласно этому графику, с 1 сентября текущего года минимальная почасовая ставка для педагогов будет повышена до 8,50 евро (7,75 евро для педагогов дошкольных учреждений).

В МОН заявили, что достигнутая договоренность является важным решением, предусматривающим закрепление в нормативных документах графика дальнейшего повышения заработной платы учителей на ближайшие годы.

График, представленный министром образования и науки Андой Чакшей, предусматривает, что в будущем, благодаря ежегодному увеличению самой низкой почасовой ставку для воспитателей дошкольных учреждений, в 2025 году эта ставка будет уравнена с самой низкой почасовой ставкой для других учителей. Также графиком предусмотрено повышение минимальной месячной ставки заработной платы академического персонала с 1 сентября текущего года.