Зарплаты депутатов "заморожены" до избрания нового Сейма

1 января вступили в силу поправки о зарплатах должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. Они предусматривают, что до конца работы 13-го Сейма зарплаты депутатов повышаться не будут.

До конца полномочий 13-го Сейма, зарплата депутатов будет высчитываться исходя из средней зарплаты по стране за 2017 год — 926 евро. Зарплата обычного депутата высчитывается исходя из средней зарплаты по стране, умноженной на коэффициент 3,2. Помимо прочего, депутаты получают прибавку за выполнение дополнительных обязательств.

На данный момент депутат без доплат получает 2963 евро до вычета налогов. Ранее на повышение зарплат депутатам были выделены более 500 тысяч евро.