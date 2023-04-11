Зарплаты государственных должностных лиц не должны быть заморожены, считает правительство

После призыва Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям повторно произвести переоценку системы оплаты труда высших должностных лиц страны, правительство пришло к выводу, что зарплаты не должны быть заморожены.

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Как ранее сообщалось, на реализацию принятой в прошлом году реформы оплаты труда в госбюджете на 2023 год дополнительно зарезервировано, по информации программы Латвийского телевидения de facto, около 3 млн евро на повышение зарплат занимающим политические должности.

В результате реформы в 2023 году зарплата премьер-министра увеличилась на 52%, остальных министров — на 42%, а спикера Сейма — на 75%. При этом в рамках госбюджета не выделены деньги на зарплаты чиновники министерств, хотя именно рост заработной платы этой категории госслужащих был заявлен как цель реформы, сообщала передача.

Портал Delfi уже сообщал, что комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрела коллективное представление о замораживании заработной платы высших государственных служащих, которое подписали 10 434 гражданина. В заявлении авторы инициативы призвали заморозить заработную плату президента, спикера Сейма, премьер-министра, парламентских секретарей, министров и депутатов Сейма до стабилизации экономической ситуации. Под стабилизацией подразумевалось обуздание инфляции, снижение инфляции до разумного уровня, преодоление кризиса, связанного с ростом цен на энергоресурсы.

Комиссия призвала Кабинету министров провести переоценку системы оплаты труда высших государственных должностных лиц и представить отчет Сейму до 15 апреля этого года.

Во вторник, 11 апреля, Кабинет Министров рассмотрит ответное письмо комиссии Сейма. В письме говорится, что сейчас важно сохранить общее направление реформы — укрепить иерархическую систему оплаты труда. То есть, зарплаты высших должностных лиц, согласно законам иерархии, должны быть выше, чем зарплаты остальных должностных лиц, и соответственно, зависимы от оплаты труда высших должностных лиц. Такой подход, по мнению правительства, позволит соблюсти баланс между ветвями власти, создаст ясную, понятную и прогнозируемую систему, которая обеспечит качественную работу госуправления.

В письме напоминается, что общей целью реформы оплаты труда является повышение эффективности и качества работы государственного управления путем упорядочения системы оплаты труда, которая не менялась с 2010 года.

"Реформа оплаты труда была необходима для обеспечения ее правильного применения, в том числе для отмены премий, замены их месячным окладом для высококвалифицированных специалистов и руководителей. При сравнительном исследовании размера оплаты труда эксперты рынка труда указали на критически низкий уровень общей динамики оплаты труда в госуправлении", — поясняется в письме.\Реформа оплаты труда устранила непредсказуемость системы оплаты труда, которая приводила к оттоку из государственного управления специалистов высокого уровня и опытных руководителей. В качестве примера необходимости реформы оплаты труда в письме упоминается высокая текучесть кадров, например, в Управлении государственного контроля в строительстве. Среднее числоо лиц, покинувших свои должности в течение года, составило 33%. Пересмотр зарплат в этом учреждении привел к тому, что у 90% сотрудников оклад был увеличен на 498 евро или на 37,2% в среднем, и сразу на 50% сократилось число увольнений.

В письме также говорится, что реформа направлена ​​на повышение конкурентоспособности оплаты труда путем установления уровня месячной заработной платы в государственном управлении, соответствующего 80% уровня заработной платы, выплачиваемой в частном секторе.

Также указано, что реформа оплаты труда была проведена также в связи с выводами, высказанными в постановлении Конституционного Суда от 26 октября 2017 года, о необходимости обеспечения баланса оплаты труда между ветвями государственной власти — судебной, законодательной и исполнительной. То есть, установлен одинаковый месячный оклад для всех высших государственных должностных лиц — премьер-министра, спикера Сейма, председателя Верховного суда и председателя Конституционного суда, а также президента государства.

В то же время прирост базовой заработной платы в 2024 году должен составить только +12,4% по сравнению с 2023 годом, на что повлияет быстрый рост инфляции и увеличение среднемесячной брутто-зарплаты занятых в народном хозяйстве.

В письме говорится, что если темпы роста общего экономического роста страны останутся медленными, то общий темп роста вознаграждения для государственного сектора, который находится в прямой зависимости от частного сектора и общего роста страны, будет ограничен.

Сделан вывод в письме и о том, что в период с 1 июля 2022 года по 31 октября 2022 года ежемесячные оклады в государственных учреждениях прямого управления были пересмотрены в общей сложности для 31,43% занимаемых должностей. Средний прирост составил от 46,2 евро до 981,16 евро.

Согласно данным, предоставленным учреждениями, большинство работников в учреждениях прямого государственного управления — 26 800 человек — получают заработную плату в диапазоне от 700 до 1500 евро, а для 2800 работников установлена ​​заработная плата выше 3000 евро.

При анализе данных Центрального статистического управления, был сделан вывод, что ежемесячная заработная плата муниципальных служащих в некоторых самоуправлениях также увеличилась в пределах 10-13% В качестве примера приводятся самоуправления Алуксненского, Адажского, Саласпилсского краев и города Даугавпилс.