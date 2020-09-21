Зарплаты медиков, учителей и “минималка” 500 евро. Коалиция договорилась о бюджете 2021 года

Коалиционные партии, формирующие правительство, сегодня после долгого заседания смогли договориться об основных моментах бюджета 2021 года, а также о грядущей налоговой реформе, сообщает LETA.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) сообщил, что это было одно из самых долгих заседаний и его результат оказался положительным - коалиция договорилась о бюджете 2021 года.

С 1 января минимальная зарплата достигнет 500 евро. На повышение зарплат медиков будут выделены 183 млн евро, что “полностью соответствует решению Сейма”. Вырастут зарплаты учителей и академического персонала, сообщил Кариньш. Кроме того, правительство поднимет гарантированный минимальный доход до 109 евро вместо нынешних 64.

Что касается налоговой реформы, то с 1 января на 1% снизится социальный налог, а потолок для применения необлагаемого минимума будет поднят до 1800 евро. С 1 июля будут введены обязательные социальные взносы, работа над деталями которых продолжается.

Как уже сообщалось, в рамках налоговой реформы одним из спорных предложений Министерства финансов был отказ от авторских гонораров, так как с них не совершаются социальные взносы. На данный момент политики обсуждают возможность ввести для получателей гонораров социальные взносы с оборота.