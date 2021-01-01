Зарплаты медиков вырастут на 25%
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В этом году минимальная заработная плата медиков вырастет на 25% - с 1187 до 1489 евро у врачей и с 785 евро до 985 евро у медсестер, сообщило Министервство здравоохранения. На увеличение зарплат медиков в 2021 году выделено 183 млн евро.

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Всего минимальная ежемесячная зарплата сертифицированных врачей увеличится на 302 евро, сертифицированных медсестер и помощников врачей - на 200 евро.

На 25% будут повышены минимальные зарплаты и медиков, работающих в стационарах, и принимающих амбулаторно, в том числе зарплаты семейных врачей и резидентов.

Средняя зарплата за ставку для врачей и функциональных специалистов в 2021 году увеличится на 377 евро до 1862 евро, зарплата персонала по уходу за пациентами - на 226 евро до 1117 евро.

Для увеличения зарплат работников Службы неотложной медицинской помощи и водителей оперативного медицинского транспорта выделено 15,67 млн евро. 4,61 млн евро выделено на увеличение зарплат резидентов.

Из общей суммы 2,54 млн евро выделено на повышение зарплат медицинских работников Государственного центра доноров крови, Государственного центра судебно-медицинской экспертизы, Национальной службы здравоохранения, Инспекции здравоохранения и Центра профилактики и контроля заболеваний.

4,96 млн евро будут направлены в бюджеты других министерств для повышения зарплат врачей, работающих в других секторах, например, в учебных заведениях и центрах социальной помощи.

В целом бюджет здравоохранения в 2021 году составит 1,44 млрд евро. Напоминаем, что работающим с больными Covid19 медикам введена надбавка в 100% к основной зарплате.

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LETA

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LETA

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