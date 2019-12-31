Зарплаты растут, народ неудержим, в сердцах — огромная любовь к Латвии. О чем говорил премьер Кариньш в Новогоднюю ночь

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в новогоднюю ночь поздравил население государства, а также "дорогих соотечественников во всем мире" с наступающим праздником. "Мы талантливый народ, у нас красивая страна и богатые традиции", — подчеркнул он.

Кариньш заверил латвийцев, что возглавляемое им правительство проводит реформы "с одной лишь главной целью — чтобы все наши жители жили лучше", и в уходящем году власти провели огромную работу, превращая финансовый сектор Латвии в "хребет экономического развития".

"С точки зрения экономики этот год прошел под знаком развития. Зарплаты выросли, и общий уровень благосостояния в стране несомненно вырос. Безработица уменьшилась, занятость выросла, и домой возвращается все больше соотечественников", — поделился своим видением ситуации в Латвии глава правительства.

По его мнению, в 2020 году в Латвии "продолжится умеренный экономический рост". "Завершится административно-территориальная реформа, которая позволит существенно улучшить систему образования и качество здравоохранения во всей Латвии", — пояснил Кариньш. Он также заявил, что "эра, когда государственную власть держали в подчинении узких интересов, закончилась".

В целом, считает Кариньш, Латвия с момента восстановления независмости совершила огромные шаги в развитии своей страны, а также полностью вернулась в Европу, с которой долгие годы была разлучена. "Прошлое доказало, что наш народ неудержим, если он однажды решит чего-либо достичь", — уверен глава правительства.

В заключение своего обращения Кариньш призвал всех "осознавать свою огромную любовь к Латвии и объединить силы, чтобы поднять крепкую Латвию", завершив речь словами "Это истинное время — это наше время" и "Боже, храни Латвию!".