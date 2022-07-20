"Защищаем будущее!". Партия "Прогрессивные" обещает запретить азартные игры и избавить Латвию от детдомов

В среду, 20 июня, партия "Прогрессивные" подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) списки кандидатов в депутаты Сейма 14-го созыва. Политическая сила идет на выборы с девизом "Защищаем будущее!".

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Кто локомотивы?

Первым номером списка "Прогрессивных" в Риге объявлена депутат Рижской думы Антонина Ненашева. Она также является сопредседателем партии, преподает экономику и социальные науки в средней школе и работает лектором политологии в Рижском университете им. Страдиня. Кандидатуру Ненашевой "Прогрессивные" выдвигают на должность министра образования и науки.

Если говорить о новых лицах, в рижском списке "Прогрессивных" числится политическая активистка, бывшая помощница экс-депутата Сейма Мариса Мичеревскиса Селма Левренце. Девушка стартует на выборах под 20-м номером.

Ее бывший начальник Мичеревскис также будет баллотироваться в Сейм, но уже под 39-м номером.

Тем временем, под 25-м номером в списке по Риге на выборах в 14-й Сейм будет стартовать юрист и основатель UniCon Сергей Парваткин. Весной он работал волонтером в Рижском центре помощи беженцам из Украины.

Лидером списка Видземе от "Прогрессивных" объявлен Каспарс Бришкенс, чья кандидатура также выдвигается на пост премьер-министра. В свою очередь, в списке по Земгале в качестве первого номера указан сопредседатель партии Атис Швинка. В Курземе список "Прогрессивных" возглавит бывшая руководитель неправительственной организации Delna Лиене Гатере, а в Латгале — бывший депутат Резекненской думы Лейла Расима. Гатере также является кандидатом на пост министра внутренних дел.

Кроме того, известны и претенденты на другие посты в Кабинете министров. Так, "Прогрессивные" предлагают кандидатуру профессора Рижского университета им. Страдиня Андриса Спрудса на должность министра обороны, в качестве министра иностранных дел предложена кандидатура бывшего посла Латвии во Франции Имантса Лиегиса. На пост министра культуры выдвинута кандидатура нынешнего депутата Рижской Думы Агнесе Логиной.

Что обещают?

Партия "Прогрессивные" также утвердила предвыборную программу под лозунгом "Защищаем будущее!". Представляем основные обещания политической силы:

При переходе на обучение на государственном языке и интеграции детей с особыми потребностями будет обеспечена достаточная государственная финансовая поддержка;

Повышение престижа профессии педагога;

Введение потолка цен на энергоресурсы, а также снижение НДС на характерные для Латвии свежие продукты для преодоления кризиса;

Поддержка людей пенсионного возраста и обеспечение соответствия минимального дохода для достойной старости;

Реализация идеи "Латвия без детских домов" и обеспечение специализированной услуги приемной семьи для подростков и детей с функциональными нарушениями;

Постепенный запрет на игровые залы с автоматами на территории всей Латвии;

Предотвращение бездомности путем предоставления людям возможности жить в собственном жилье, получать необходимую и соответствующую социальную поддержку для реинтеграции в общество;

Укрепление независимого от политиков Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) для предотвращения нарушений и создания открытой политической среды без коррупции;

Предоставление права голоса на муниципальных выборах жителям избирателям в возрасте от 16 лет;

Принятие Закона о гражданском союзе и Стамбульской конвенции, а также защита равноправия браков;

Доступный процесс подтверждения пола транс-персон и облегчение связанных с этим институциональных и юридических процедур;

Реализация зеленого курса Латвии и продвижение к энергетической независимости страны;

Изменение налоговой системы с целью целевого уменьшения экономического неравенства в обществе. Например, снижение налогов для тех, кто зарабатывает до 1000 евро в месяц.

Каковы шансы?

Сейчас в Сейме нет ни одного депутата от "Прогрессивных". На выборах в нынешний 13-й Сейм за "Прогрессивные" проголосовали 2,62% избирателей.

В июне за партию "Прогрессивные" были готовы, согласно данным опроса SKDS, 5,2% респондентов. Это шестое место в рейтинге вслед за правящими "Новым Единством" и Национальным объединением, оппозиционным "Согласием", членом коалиции Attīstībai/Par! и Союзом "зеленых" и крестьян.

Здесь можно ознакомиться с полной версией списков кандидатов в депутаты Сейма и программой партии "Прогрессивные".