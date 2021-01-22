Защитники "правильных семей". Что за НГО поддерживают поправки к Конституции?

Когда Национальное объединение передало на рассмотрение Сейма поправки к Конституции, сужающие понятие семьи, они свою позицию укрепили призывом 76 негосударственных организаций "укрепить определение натуральной семьи". Большая часть подписавших призыв являются религиозными организациями, но среди них есть и "качки с маскачки", военные ветераны, автоспортсмены и ученые, сообщает Re:Baltica.

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Организатором подписания письма выступила Ассоциация "Семья". Она известна тем, что годами копирует характерные российской политике истории о том, что либерализм и западное понимание прав человека угрожает традиционным ценностям. Ассоциация борется с "гей пропагандой", "гендеризмом", в результате которых "постепенно будут созданы бесполые люди", а также выступает против ратификации Стамбульской конвенции, призванной защитить женщин от насилия.

Призыв подписало множество религиозных организаций, даже "Ассоциация христианских мотоциклистов". Многие защитники "правильных семей" тесно связаны друг с другом. Пять НГО связаны с Ассоциацией "Семья" и уже раньше оказывались в скандалах. Например, буклеты, подготовленные "Центром кризисной беременности" для учеников Рижской 3-й гимназии, рассказывали, что "презервативы — это как русская рулетка", запугивая школьников тем, что презервативы ненадежны и ведут к заражению разными заболеваниями. Часть подписавшихся НГО тесно связаны с депутатом Юлией Степаненко. Например, она является членом правления в организации "Суверенная власть", а ее бывшая помощница Айра Екабсоне находится в правлении другой организации — "Альянс Родителей".

Кроме того, призыв подписало множество организаций, связанных с членами партии Национальное объединение. Руководители двух организаций — "Восходящее солнце" и "Общество генерала Петериса Радзиньша" ранее были пойманы на контактах с украинскими ультраправыми. В то же время член правления "Восходящего солнца" Гинта Вилцане подписала письмо от имени другой организации — общества "Для поддержки национальных военных".

Среди подписавшихся есть не только сторонники Нацблока, но и псевдонегосударственные организации, в прошлом связанные с "Согласием". Например, "За спортивное общество", основанное бывшим военным Виталием Дубовым, который вместе с единомышленниками в свое время получил контроль на Рижским Центральным рынком, а потом стал депутатом "Согласия". Самоуправление в годы правления Нила Ушакова выделяло тысячи евро на проекты организации, а группа устраивала митинги в поддержку бывшего мэра. Кроме того, призыв подписали другие организации, связанные с Дубовым — "Voluntieris.lv", "Ассоциация ветеранов латвийской армии". Дубов сказал Re:Baltica, что у него есть право подписываться от имени этих организаций, а остальные члены обществ поддерживают призыв.

Под письмом свою подпись оставил и Раймонд Элбакьян от имени организации Streetbasket. В годы правления "Согласия" в Рижской думе организации Элбакьяна получили 700 000 евро поддержки, а Элбакьян создал предвыборный фильм в поддержку Ушакова "Поход". Изначально фильм позиционировался как инициатива молодежи, но позже выяснилось, что за него заплатило "Согласие". Re:Baltica не удалось выяснить, почему Элбакьян поддерживает этот призыв, однако отмечает, что он учатствует в круглом столе организации "За спортивное общество".

Поддержку "правильным семьям" выразил бывший политик Валдис Шакарс, а также общества, связанные с "Партией Центра". Кроме того, письмо подписали организации, которые, на первый взгляд, не связаны с защитой так называемых традиционных ценностей, но в их правлениях находятся священники и представители разных религиозных конфессий. В призыве можно найти подпись общества любителей автоспорта RMC Racing team, женского клуба рукоделия Veiksme, спортивного клуба Ziemeļpols, общества Jūrmalas attīstībai un vides aizsardzībai и "Латвийского культурного фонда в Ирландии".