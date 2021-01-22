Заседания правительства Латвии по вопросам Covid-19 и ограничениям могут стать публичными
Foto: LETA

Чтобы обеспечить более открытую коммуникацию с общественностью, правление Новой консервативной партии (НКП) предлагает в дальнейшем проводить открытые заседания правительства по эпидемиологической ситуации в стране.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Лидер НКП министр юстиции Янис Борданс считает, что публичные заседания будут способствовать лучшему и более прозрачному общению с общественностью. Также, возможно, министры будут более ответственно относиться и к заседаниям, и к тому, что на них говорится. По мнению политика, для этого есть и правовая основа, потому что в чрезвычайном положении, когда деятельность парламента ограничена, общественность должна видеть, как проходят министерские обсуждения и принимаются решения.

"Я наблюдал практику зарубежных парламентов, где проходят открытые дебаты. Мы должны создать возможность для более открытой коммуникации с обществом, если во время чрезвычайного положения невозможно обеспечить парламентские дебаты, а решения принимаются Кабинетом министров", — добавил Борданс.

Правление НКП считает, что чрезвычайное положение наделяет правительство чрезвычайными полномочиями, но с точки зрения интересов общества не является преимуществом и не оправдывает секретность принятия решений. "То, что произошло за последние три месяца, не говорит о качестве этих решений, наличии плана вакцинации, эффективности антикризисного управления и т. д. Это подтверждается и отставкой министра здравоохранения", — подчеркнули в партии.

В настоящее время правительство обсуждает распространение Covid-19 и ограничения пандемии на закрытых заседаниях.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

8

Source

LETA

Tags

Кабинет министров Янис Борданс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии