Заседания правительства Латвии по вопросам Covid-19 и ограничениям могут стать публичными

Чтобы обеспечить более открытую коммуникацию с общественностью, правление Новой консервативной партии (НКП) предлагает в дальнейшем проводить открытые заседания правительства по эпидемиологической ситуации в стране.

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Лидер НКП министр юстиции Янис Борданс считает, что публичные заседания будут способствовать лучшему и более прозрачному общению с общественностью. Также, возможно, министры будут более ответственно относиться и к заседаниям, и к тому, что на них говорится. По мнению политика, для этого есть и правовая основа, потому что в чрезвычайном положении, когда деятельность парламента ограничена, общественность должна видеть, как проходят министерские обсуждения и принимаются решения.

"Я наблюдал практику зарубежных парламентов, где проходят открытые дебаты. Мы должны создать возможность для более открытой коммуникации с обществом, если во время чрезвычайного положения невозможно обеспечить парламентские дебаты, а решения принимаются Кабинетом министров", — добавил Борданс.

Правление НКП считает, что чрезвычайное положение наделяет правительство чрезвычайными полномочиями, но с точки зрения интересов общества не является преимуществом и не оправдывает секретность принятия решений. "То, что произошло за последние три месяца, не говорит о качестве этих решений, наличии плана вакцинации, эффективности антикризисного управления и т. д. Это подтверждается и отставкой министра здравоохранения", — подчеркнули в партии.

В настоящее время правительство обсуждает распространение Covid-19 и ограничения пандемии на закрытых заседаниях.