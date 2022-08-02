Засилье сине-зеленых водорослей: не рекомендуется купаться на пляже в Румбуле
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С учетом результатов анализов, проведенных Инспекцией здравоохранения, Рижское самоуправление пока не рекомендует купаться на пляже Румбула в Даугаве.

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Как сообщили в управлении по связям Рижской думы, на пляже установлены информационные знаки "Купаться не рекомендуется".

Инспекция здравоохранения при взятии проб воды на Румбуле визуально констатировала размножение сине-зеленых водорослей. Учитывая, что некоторые виды сине-зеленых водорослей потенциально токсичны, купаться там не рекомендуется.

Купание в столице разрешено в Вакарбулли, Даугавгриве и Вецаки, в Даугаве на Кипсале и Луцавсале, в озерах Бабелитис и Кишэзерс. Побродить по воде можно также в бассейнах Гризинькалнса и Зиедоньдарзса.

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